Экономист объяснил аномальный спрос на наличку в России

Как правило, спрос на наличные деньги всегда возрастает на фоне беспокойства населения, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Также стоит учитывать и влияние сезона отпусков. Почему россияне уходят от безнала, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее об аномальном спросе на наличные сообщили в Центральном Банке России. По данным регулятора, в июле их объем увеличился на 388,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда было 97,7 миллиарда рублей). Таким образом, показатель вырос в четыре раза.

Главная причина повышения спроса на наличные обычно — беспокойство населения по поводу стабильности. Также, по мнению собеседника «Ленты.ру», оказать влияние на обращение средств могли второстепенные причины. Во-первых, стоит учитывать, что сейчас сезон отпусков.

"Люди, видимо, понимая, что где-то в глубинке не везде могут работать карты, запасаются наличными, и за рубеж, наверное, тоже берут наличные, чтобы там их поменять", - Михаил Беляев, экономист.

«Во-вторых, я думаю, подогрели беспокойство разговоры о цифровом рубле. Сколько не объясняй, что ничего такого страшного, что это одно и то же, у людей какое-то полное непонимание того, что это такое, а раз непонимание, значит, дополнительная тревога, а раз дополнительная тревога, значит, надо запасаться привычными деньгами в привычной форме», — поделился Беляев.

Помимо этого, на спрос могли повлиять общий инфляционный поток и расчеты в теневом секторе, полагает он.

«Все эти факторы дали эффект такого рода, а дальше по мелочи, например, банкоматы не принимают иностранную валюту. Не у всех она есть и не в таких количествах, но все эти нотки, которые не успокаивают, а вызывают какую-то озабоченность, сложились в представлении людей в то, что ситуация шаткая, надо запасаться наличными на всякий случай, кто знает, что может случиться», — высказался экономист.

Рисков для того, чтобы переводить в наличные все средства, он не увидел. Однако обратил внимание, что запас налички при себе иметь нужно. В среднем, эта подушка безопасности должна составлять полумесячный или месячный оклад.

Аналитики в том числе связывают скачок с остаточным явлением после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне. С 23 по 25 июня объем находящихся в обращении наличных увеличился на 105,3 миллиарда рублей. Такая прибавка оказалась рекордной с 22 и 23 сентября 2022 года — первых двух дней после объявления в стране частичной мобилизации.