ВС запретил конфискацию средств основного источника заработка

Согласно постановлению Верховного суда РФ, орудие совершения экономического преступления не подлежит конфискации в одном случае. Так, для виновного оно должно являться основным законным источником средств к существованию, передает РАПСИ.

Агентство правовой информации привело определение суда, вынесенное после жалобы мужчины, у которого был конфискован трактор.

Верховным судом рассматривалась жалоба осужденного за незаконную рубку лесных насаждений.

В рамках приговора у него решили конфисковать трактор и бензопилу. Мужчина обратился с просьбой об отмене приговора в части конфискации имущества. Объяснялось это тем, что трактор является основным источником получения средств для его семьи. Подчеркивалось, что машина оказывает транспортные услуги в сельской местности.

Согласно постановлению суда первой инстанции, бензопила и трактор является орудием совершения экономического преступления. Следовательно, как уточнялось, они подлежат конфискации в пользу государства.