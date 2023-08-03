В России предложили увеличить оплату сверхурочных

Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект закона, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и уточнить порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Предлагаемые ведомством поправки позволят увеличить оплату работников за переработки, так как будут учитывать для ее расчета компенсационные и стимулирующие выплаты. Законопроект поможет исключить случаи занижения оплаты сверхурочных часов.

По действующему законодательству первые два часа переработки оплачиваются не менее, чем полуторном размере, а последующие часы — не менее, чем в двойном размере. Как отмечают в ведомстве, работодатели зачастую проводят расчет оплаты только исходя из тарифной ставки сотрудника. Таким образом сверхурочные часы оплачиваются в меньшем объеме, чем часы, отработанные по обычному графику.