Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей для одной категории россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплаты в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в тексте указа, который вступил в силу со дня подписания.

Выплата вводится с 1 января 2023 года.

Правительству России при этом поручено обеспечить финансирование всех расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку ежемесячных выплат до граждан.

В апреле президент подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Россияне, находившиеся в городе во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, получили право на ряд льгот: повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, на меры соцподдержки, предусмотренные законом «О ветеранах», и другое.