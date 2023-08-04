Мошенники стали обещать вернуть «похищенные брокерами» деньги

В мае в России увеличилось количество фишинговых сайтов, на которых людям обещают вернуть «похищенные брокерами» денежные средства, в том числе с помощью чарджбэка (chargeback) — оспаривания платежа, с которым человек не согласен. Об этом «Ведомостям» рассказали в специализирующихся на информационной безопасности компаниях — «РТК-Соларе», F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB), «Серчинформе», а также в брокере «Финам».

На таких сайтах мошенники также часто предлагают «компенсировать» или помочь вернуть денежные средства, вложенные в псевдоинвестиционные проекты или криптовалюту. Как объяснил начальник отдела информационной безопасности «Серчинформа» Алексей Дрозд, главная цель таких ресурсов — привлечь людей, которые уже пострадали от действий злоумышленников (например, вложились в мошеннические инвестпроекты), так как они более доверчивы и могут испытывать «финансовую нужду».

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По словам аналитика «Финам» Леонида Делицына, весной количество таких сайтов, маскирующихся под помощь с чарджбэком, составляло всего 200-300 штук, однако уже к началу июля их было более 600, а к августу — свыше 1000. Аналитик объясняет это тем, что этот вид мошенничества был мало известен, а сайты выглядели правдоподобно, поэтому пользователи оставляли свои данные, побуждая злоумышленников множить эти ресурсы;

Центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» до мая тоже фиксировал довольно небольшое количество таких ресурсов — около 20 штук в месяц. Однако в конце весны, по данным компании, число сайтов, предназначенных для повторного обмана людей, пострадавших от фейковых криптовалютных брокеров или иных интернет-мошенников, достигло 200;

По данным «Серчинформ», в этом году было зарегистрировано 40 доменов, на которых размещаются фишинговые сайты с возвратом средств по чарджбэку, причем почти 90% из них появились в апреле текущего года.

Эксперты также отмечают резкое увеличение количества мошеннической рекламы услуг возврата денег в короткий срок в соцсетях, чаще всего — в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России) и «X» (бывший Twitter). Так, если в июне специалисты компании F.A.C.C.T. зафиксировали всего три подобные рекламные кампании в Facebook, то в июле их стало 33. В первые дни августа компания обнаружила уже 18 таких объявлений.

Недавнее исследование Positive Technologies показало , что число фишинговых сайтов, преобладающих в поисковой выдаче над официальными порталами, за год увеличилось на 16%. Так, в первом квартале 2023 года число кибератак увеличилось на 7% квартал к квартлау и на 10% год к году. Исследователи также отметили рост вредоносной рекламы в поисковых системах — ее количество увеличилось на 16% по сравнению с началом 2022 года.