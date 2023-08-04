Инвестор посоветовала не хранить деньги дома под подушкой

Способы хранения сбережений зависят от задач конкретного человека. Об этом заявила сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова, ее советы по хранению денежных средств приводят «Известия».

Для денег, которые всегда нужны в быстром доступе для срочных трат, больше всего подойдет хранение на карте, где будет начисляться процент на остаток по счету, или на депозите. Специалист подчеркнула, что эти средства не предназначены для каждодневного использования, но являются подушкой безопасности, которая может понадобиться в определенной ситуации.

Видео дня

«Совет, который актуален для всех — не стоит держать деньги дома, под подушкой», — заявила Волкова.

Хранить таким образом стоит только сумму, не превышающую месячный доход, так как сейчас в распоряжении россиян большое количество современных финансовых инструментов, которые лучше подойдут для сохранения сбережений, — банковские карты, депозиты, инструменты фондового рынка (акции, облигации, фонды) и инвестиционные инструменты (например, недвижимость), добавила она.

Для капитала, который превышает сумму средств на ежедневные траты и входящие в подушку безопасности, необходим понятный и четкий план, пояснила инвестор. Она посоветовала распределить деньги на разные инструменты на различный срок. Так, одну часть можно отложить на пенсионные накопления, для этой цели подойдут низколиквидные долгосрочные инструменты, предложила Волкова.

Другая часть суммы может использоваться для достижения каких-либо крупных целей. Здесь для выбора инструмента важно учитывать соотношение к риску, подчеркнула финансовый консультант. Деньги, необходимые на действительно важные задачи (покупка жилья, обучение детей или дорогостоящее лечение), потерять нельзя, поэтому для их инвестирования стоит остановиться на максимально консервативных инструментах. При этом предусмотренные для накопления капитала средства могут частично участвовать в более рискованных инвестициях, добавила Волкова.