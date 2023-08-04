В России зафиксировали снижение цен на молочные продукты

Стоимость некоторых молочных продуктов в России в минувшем июле снизилась по отношению к предыдущему месяцу. Наибольшую динамику показала сгущенка, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что данный продукт упал в цене на 2,86%, до уровня 272 рубля за литр.

Отмечено снижение цены на сливки пастеризованные — на 1,3%, до 229 рублей за литр, молоко — на 1,4% (до 72 рублей), а также кефир — на 1,2%, до 80 рублей.

Стоимость мороженого также уменьшилась — на 1,25%, до 633 рублей за килограмм, сыра — на 1,19%, до 830 рублей за килограмм.

Среди других товаров, показавших снижение в цене, — простокваша, ряженка, творог и сметана.

Не скорректировалась стоимость ультрапастеризованного йогурта и молока. При этом в ЦРПТ зафиксировали рост цен на пахту, айран и кумыс.

Также подчеркивается, что сухое молоко поднялось в цене больше всего — на 8,46%, до 692 рублей за килограмм.