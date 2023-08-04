Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями

В документе уточняются, что среди них организации, граждане и лица без гражданства.

Кроме того, речь идёт о подконтрольных им всех юрлицах — более 50% голосов в высшем органе управления.

Блокировать операции с их деньгами и имуществом должны будут все финансовые организации — под угрозой мер ЦБ, вплоть до отзыва лицензии.