Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями

Владимир Путин подписал закон о блокировке денег попавших под санкции иностранцев
В документе уточняются, что среди них организации, граждане и лица без гражданства.
Кроме того, речь идёт о подконтрольных им всех юрлицах — более 50% голосов в высшем органе управления.
Блокировать операции с их деньгами и имуществом должны будут все финансовые организации — под угрозой мер ЦБ, вплоть до отзыва лицензии.
Работать с фигурантами чёрного списка нельзя будет даже букмекерам и тотализаторам — ни принимать ставки, ни выплачивать выигрыш. Закон заработает через полгода.