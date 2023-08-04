$94.81+1.03103.84+1.31

Владимир Путин подписал закон о блокировке денег попавших под санкции иностранцев

В документе уточняются, что среди них организации, граждане и лица без гражданства.

Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями
© РИА Новости

Кроме того, речь идёт о подконтрольных им всех юрлицах — более 50% голосов в высшем органе управления.

Блокировать операции с их деньгами и имуществом должны будут все финансовые организации — под угрозой мер ЦБ, вплоть до отзыва лицензии.

Работать с фигурантами чёрного списка нельзя будет даже букмекерам и тотализаторам — ни принимать ставки, ни выплачивать выигрыш. Закон заработает через полгода.

1