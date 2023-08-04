Россиянам изменили лимит переводов без комиссии между своими счетами

Россияне смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

До сих пор клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Как говорится в пояснительных материалах, новая норма устанавливается для "пресечения возможности создания заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками". Правило о переводах без комиссии будет распространяться только на переводы в СБП либо в приложении банка. При этом кредитная организация не сможет ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии.