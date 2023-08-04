Инвестстратег посоветовал купить валюту на фоне ослабления рубля

«Я думаю, что предел девальвации еще не пройден. Сейчас уже многие аналитики говорят про уровень в 100 рублей за доллар, поэтому еще не поздно покупать валюту. Но с другой стороны, понятно, что лучше деньги хранить в разных валютах. На всю сумму вряд ли стоит покупать валюту, но на определенную часть рублей можно купить часть валюты», — сказал Сергей Суверов.