Финансист порекомендовала записывать и анализировать расходы

Финансист Салихова порекомендовала записывать и анализировать расходы. Общий список трат нужно разделить на две группы: важные (отказаться от них не получится, это, например, еда и коммуналка) и всё остальное, сюда можно поместить в том числе развлечения. Последнюю группу и должен затронуть ваш строгий глаз — среди необязательных трат часто прячутся транжиры бюджета. И это только один способ того, как можно регулировать свои расходы.

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Как контролировать расходы

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Быстрее и приятнее, конечно, вести учёт своих доходов. Но эффективнее следить за тем, куда уходят честно заработанные, а после этого отрегулировать их на пользу личному или семейному бюджету. Какие для этого есть способы, «Вечерней Москве» рассказала финансист Гульнара Салихова.

1. Записывать и анализировать

Все свои расходы распределите на две группы:

Стабильные — траты, которые нельзя пересмотреть или сжать. К ним относятся питание, оплата коммунальных услуг и связи, ежемесячные взносы по кредитам, траты на автомобиль.

Средние — это категория попроще, включает расходы на развлечения, разные покупки, оплату курсов и тренингов. Как раз её финансист и рекомендует править. Посмотрите, на что уходит приличная сумма денег. Может, вы постоянно заказываете бизнес-ланчи или вечерами ходите в кафе? Попробуйте месяц готовить дома, а при итоговом подсчёте проверить, сколько сэкономили.

2. Вовремя оплачивать счета

Единственный вариант не потерять больше денег — платить за коммунальные услуги и вносить деньги за кредит точно в срок. Если запаздывать, придётся оплачивать ещё и пени.

3. Ходить в магазин со списком

Можно составить список продуктов на день или всю неделю и придерживаться его. Ходя из отдела в отдел с целью, а не прогуливаясь, будет проще купить только то, что нужно. И даже товары по акциям специалист порекомендовала брать, только если они есть в этом списке.

4. Делать совместные покупки

По словам Салиховой, совместные покупки — хороший способ разумного контроля расходов. Благодаря им вы платите меньше, а покупаете достойные вещи. Так, можно купить что-то вместе с друзьями, родителями или соседями и получить значительные скидки.

5. Оставлять время на обдумывание

Контролировать расходы поможет и контроль себя самого. Денег будет больше, а ненужных вещей меньше, если исключите импульсивные покупки. Положили глаз на какой-то товар — подождите пару дней. Совсем не исключено, что поймёте, что эта вещь вам и не нужна.

Как вести семейный бюджет

Пока человек один — у него может быть только личный бюджет. В паре же следить за деньгами чуть сложнее и сначала ещё нужно определиться с тем, какой у вас тип бюджета:

раздельный — у каждого свои деньги и контроль за ними;

совместный — все деньги учитываются вместе;

часть денег в общую копилку, часть остаётся личной.

Также нужно обозначить период, на который будет бюджет: месяц, квартал, год или больше.

После нужно назначить ответственного за бюджет. Он будет следить за доходами и расходами.

Бюджет сформирован, теперь есть что вести. А как это делать, рассказал специалист по экономике Михаил Лавров.

Анализируйте издержки, выделяя постоянные и сезонные.

Учитывайте инфляцию и возможность увеличения доходов (например, выплаты от государства).

Не перегибайте с экономией. По словам специалиста, это давит психологически и легко вообще забросить ведение бюджета.