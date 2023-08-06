Кабмин усовершенствует механизм списания долгов по бюджетным кредитам

"Механизм списания долгов по бюджетным кредитам будет усовершенствован, что позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов. <...> Речь идет о регионах, которые активно развивают инфраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), необходимую для запуска новых инвестпроектов. Такие регионы имеют право на списание долгов по бюджетным кредитам. Объем списания зависит от суммы налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов", - говорится в документе.