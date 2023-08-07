В России ожидается рост цен на индейку

Мясо птицы в России может подорожать. Это обусловлено тем, что затраты на оборудование, логистику и упаковку увеличиваются. Еще одной причиной является высокая конкуренция за работников, сообщает «Коммерсант».

© Unsplash

Газета отмечает, что к повышению отпускных цен на продукцию из индейки готовится группа «Черкизово». Рост стоимости составит 6,5 процентов.

В материале говорится, что цены на инкубационные яйца поднялись на 19 процентов, транспортные услуги — на 10 процентов, упаковочные материалы — на 20 процентов.

Также зафиксирован рост расходов на персонал. Уведомление о подорожании индейки от «Черкизово» поступило в сеть «Вкусвилла». Данный факт подтвердили изданию в самой компании.