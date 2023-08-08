Россияне стали сокращать все имеющиеся валютные накопления

Россияне в июне текущего года впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства — наличные, на отечественных и зарубежных счетах и у брокеров, сообщает РИА Новости на основании собственных расчетов. По данным экспертов агентства, россияне держали в иностранной валюте накопления на сумму $218 млрд, что меньше майского показателя на 1%. При этом в июне все виды валютных накоплений сокращались одновременно, что произошло впервые с 2018 года, когда ЦБ начал вести соответствующую статистику.

Отмечается также, что объем средств на зарубежных счетах впервые с апреля 2022 года сократился на 0,9% и составил $73 млрд. В российских банках валютные депозиты сокращаются на протяжении 12 месяцев и в июне показатель составил минус 2,5%, до $45,3 млрд.

При этом наибольшие сбережения у россиян имеются в наличной валюте. За первый месяц лета они уменьшились на 0,2% и составили $96,6 млрд. Накопления на брокерских счетах снизились на 9,5%, до $2,9 млрд.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день только 13% россиян хранят накопления в национальной валюте. При этом только 3% граждан перевели рублевые сбережения в доллары или евро.