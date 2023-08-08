Россияне увеличили траты на парки развлечений и аттракционы

"Траты на посещение городских парков развлечений и аттракционов в этом году выросли на 25% по сравнению с прошлым годом и составили порядка 83 млн руб. Средний чек вырос незначительно - до 734 рубля. Такие результаты показал анализ транзакций по картам "Почта банка" в период с 1 января по 3 августа 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года", - отмечается в исследовании.