Экономист предупредил о подорожании части товаров до конца года

В России к концу года инфляция разгонится до 6,5—8% в зависимости от курса рубля, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича.

По его словам, ряд товаров могут подорожать на 20%. 10% падения российской национальной валюты автоматически приводит к приросту на 0,7-0,8% инфляции. Как указал эксперт, несколько месяцев назад доллар стоил 70 рублей, тогда как сейчас почти 95. Рубль упал больше, чем на 30%. Это больше 2% роста инфляции. Падение рубля вызывает рост издержек у производителей, поэтому повышение цен — это естественная реакция, отметил Остапкович.

У Центробанка РФ также высокие ожидания об инфляции. Он поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5 пунктов. Такого резкого повышения в один шаг не было уже несколько лет. Это означает, что регулятор считает, что инфляционные ожидания достаточно высокие. Директор центра сообщил, что до конца года ключевая ставка поднимется до 9,5-10 пунктов.