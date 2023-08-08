ЦБ сообщил о мошенничестве с зараженными вирусом документами

"Как работает схема: мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них зараженные документы. При этом хакеры используют метод SEO-poisoning ("отравление" поисковой выдачи), который позволяет таким ресурсам занимать одну из первых строчек в предлагаемом списке. Пользователь скачивает документ, после чего на его компьютере запускается программа удаленного доступа. С помощью нее хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании - например, с подрядчиками или поставщиками. Вместо данных настоящего получателя средств они указывают свои", - говорится в сообщении ЦБ РФ.