В России изменилась стратегия развития финансовой грамотности населения до 2030 года. Ее обновлением занимались Минфин и Банк России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.

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В старой версии фокус был на молодежи, тогда как в нынешней делают акцент на более возрастных категориях населения. Это объясняется тем, что взрослая категория граждан оказывает наибольшее влияние на экономику и социальную сферу, говорится в материале.

Обновленная стратегия предполагает переход от грамотности к финансовой культуре, в том числе через создание навыков по финграмотности и расширение опыта финансовых решений.

Благодаря такому подходу длинные деньги будут привлечены в экономику. Это нужно в условиях санкций и недостатка ликвидности на рынке, подчеркивается в материале.