Рестораны предупредили о подорожании суши

Из-за этого появились проблемы с поставками рыбы, кальмара, риса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сети доставки.

«Наши производители решили не демпинговать, раз курс доллара дёрнул вверх, раз стоимость зарубежной продукции выросла, они стали поднимать цену на свои товары. Кроме того, надо отметить, что суши-рестораны крайне зависимы от импортной сёмги – норвежской, чилийской, фарерской», — рассказал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов .

По его словам, рыба будет дорожать, а также продолжатся проблемы с логистикой. Он считает, что поставки ещё больше могут отрезать в любой день, поэтому возможно появление новой петли параллельного импорта.