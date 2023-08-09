В России изменится система надзора за качеством медицинской помощи

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования изменит систему проверки качества оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Ключевым станет риск-ориентированный метод при проверке медицинских учреждений, указано в письме Министерства здравоохранения (Минздрава) в Счетную палату.

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— Риск-ориентированный контроль предлагается разделить на медицинские и экономические факторы, влияющие на качество медуслуг. К медицинским факторам относятся болезни, а к экономическим, например, необоснованные случаи госпитализации пациентов, — указано в документе.

В ведомстве отметили, что особенно тщательному контролю будут подлежать методы лечения таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, онкозаболевания, болезни щитовидной железы, пневмония, органы пищеварения и мочеполовой системы, а также заболевания, связанные с репродуктивной функцией. Строго будут оцениваться случаи искусственного оплодотворения и начнут внимательнее относиться к проверке заболеваний с хроническим гепатитом С.

Ранее при действующей системе надзора медицинских услуг проверялось около шести процентов случаев оказания профессиональной помощи. При нововведении основное внимание теперь будет уделено качеству лечения приоритетных заболеваний, которые выделили эксперты. В фонде уточнили, что медицинские учреждения, в которых ранее профильные органы находили нарушения, теперь станут чаще проверяться, передают «Известия».