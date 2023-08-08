Россияне взяли рекордный объем кредитов в июле

Отмечается, что в июле выдача кредитов выросла на 4%, а их сумма осталась практически на том же уровне — 665,4 триллионов против 663,9 триллионов рублей в июне (прошлый рекорд). При этом даже такие цифры привели к тому, что общая их сумма преодолела отметку в 1,5 триллиона рублей (в июне — 1,47 триллиона рублей), а в годовом выражении их выдача выросла на 54%. Данные показатели являются рекордными за все время ведения соответствующей статистики.