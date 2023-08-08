К осени в России подорожают колбасные изделия

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что к осени колбаса и сосиски в России подорожают на 5-10%. Уточняется, что это, прежде всего, связано с повышением цен на мясо на 30%.

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Канал отмечает, что подорожание мяса заметно и по оптовым, и по розничным ценам. Так, в июле, согласно данным Росстата, цены на куриное мясо составили 196,93 рубля за кг. Тем не менее, в производстве колбасных изделий в России нет проблем с оборудованием и комплектующими, поскольку бизнес нашел способ получить необходимую технику. В то же время другой источник сообщил Baza, что скачка цен на мясо в России не будет.

Ранее стало известно, что цены на суши и роллы в России могут вырасти на 25%. В сетях доставки есть проблемы с поставками рыбы, риса, курицы и морепродуктов, связанные с западными санкциями в отношении России. Отмечается, что российские рестораны японской кухни сильно зависят от импортной семги, но из-за проблем с логистикой и с учетом нынешнего положения рубля цены на нее растут. В качестве альтернативы можно быть предложена российская дикая рыба. Тем не менее, такой шаг приведет к подорожанию суши и роллов для потребителей.