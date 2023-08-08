В ЦБ рассказали о новой схеме кибермошенничества

В Центробанке отметили, что главными целями новой схемы являются бухгалтеры, секретари и специалисты по финансовой, налоговой и другой отчетности, которые часто ищут в интернете шаблоны документов.

«Как работает схема: мошенники создают поддельные сайты госведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них зараженные документы. При этом хакеры используют метод SEO-poisoning, выводя платформы на одну из первых строчек в предлагаемом списке. Пользователь скачивает документ, после чего на его компьютере запускается программа удаленного доступа», — говорится в тексте.

Затем мошенники дистанционно меняют банковские реквизиты в договорах компании, в том числе подрядчиками и поставщиками, на свои. Главной проблемой является то, что обнаружить вирусное ПО удается не сразу. Кроме того в некоторых случаях злоумышленники блокируют доступ к рабочим компьютерам, а за его восстановление вымогают деньги.