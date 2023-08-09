Стоимость поездок в такси в России достигла максимума за 10 лет
Стоимость поездки в такси в России достигла максимума за последние десять лет и продолжает расти. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в июне она достигла до 32,53 рублей за 1 км пути.
Услуги такси продолжают дорожать с апреля 2021 года. При этом в первой половине 2023 года рост цен оказался самым большим — 4,03%. Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников отмечает, что в действительности цена выросла сильнее этого значения. По его оценкам, в регионах рост составил до 25%, а в Москве — до 40%.
Участники рынка отмечают, что на росте стоимости сказывается подорожание транспортных средств. Согласно данным Росстата, с февраля 2022 года по июнь 2023 года средняя цена импортного автомобиля выросла на 57%, до 2,16 млн рублей, а отечественного — на 25%, до 970 тысяч рублей.
При этом эксперты считают, что с сентября 2023 года услуги такси подорожают еще сильнее, вплоть до десятков процентов. В качестве причины они называют новый закон о такси — по нему водители должны иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в несколько раз дороже обычного полиса.