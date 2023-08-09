Стоимость поездок в такси в России достигла максимума за 10 лет

Стоимость поездки в такси в России достигла максимума за последние десять лет и продолжает расти. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в июне она достигла до 32,53 рублей за 1 км пути.

Услуги такси продолжают дорожать с апреля 2021 года. При этом в первой половине 2023 года рост цен оказался самым большим — 4,03%. Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников отмечает, что в действительности цена выросла сильнее этого значения. По его оценкам, в регионах рост составил до 25%, а в Москве — до 40%.

Участники рынка отмечают, что на росте стоимости сказывается подорожание транспортных средств. Согласно данным Росстата, с февраля 2022 года по июнь 2023 года средняя цена импортного автомобиля выросла на 57%, до 2,16 млн рублей, а отечественного — на 25%, до 970 тысяч рублей.