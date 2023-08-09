Россияне не поняли цели внедрения цифрового рубля

У большинства россиян нет понимания цели внедрения цифрового рубля. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показало исследование, каждый второй россиянин (51 процент) затруднился ответить, для чего необходим новый формат валюты. При этом треть опрошенных (30 процентов) узнали о внедрении цифрового рубля в ходе опроса.

Значительная часть респондентов позитивно оценила нововведения. Так, прозрачность и безопасность денежных операций оценили 22 процента опрошенных, облегчение жизни пользователям — 13 процентов, экономический рост и прогресс — 11 процентов, а наличие альтернативы другим формам денег и валюты — 8 процентов граждан. При этом три процента респондентов считают, что цифровой рубль — это обман. По два процента россиян назвали его новым средством контроля и одурманивания населения, а один процент — цифровым рабством.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 30 июля, участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее в Ассоциации российских банков (АРБ) попросили разъяснений о статусе цифрового рубля. По данным составителей обращения к Центробанку, граждане настороженно относятся к нововведениям. Поэтому банкиры ждут ответов на вопросы, является ли цифровой рубль третьей формой денег или безналичной валютой, а также будет ли Банк России компенсировать расходы на предоставление клиентам доступа к платформе.