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Россияне не поняли цели внедрения цифрового рубля

У большинства россиян нет понимания цели внедрения цифрового рубля. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне не поняли цели внедрения цифрового рубля
© Lenta.ru

Как показало исследование, каждый второй россиянин (51 процент) затруднился ответить, для чего необходим новый формат валюты. При этом треть опрошенных (30 процентов) узнали о внедрении цифрового рубля в ходе опроса.

Значительная часть респондентов позитивно оценила нововведения. Так, прозрачность и безопасность денежных операций оценили 22 процента опрошенных, облегчение жизни пользователям — 13 процентов, экономический рост и прогресс — 11 процентов, а наличие альтернативы другим формам денег и валюты — 8 процентов граждан. При этом три процента респондентов считают, что цифровой рубль — это обман. По два процента россиян назвали его новым средством контроля и одурманивания населения, а один процент — цифровым рабством.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 30 июля, участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее в Ассоциации российских банков (АРБ) попросили разъяснений о статусе цифрового рубля. По данным составителей обращения к Центробанку, граждане настороженно относятся к нововведениям. Поэтому банкиры ждут ответов на вопросы, является ли цифровой рубль третьей формой денег или безналичной валютой, а также будет ли Банк России компенсировать расходы на предоставление клиентам доступа к платформе.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Выпускать альтернативную форму нацвалюты будет Банк России. Также регулятор станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. По словам первого зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой, тестирование валюты на реальных операциях стартует 15 августа. Открывать кошельки в цифровых рублях, осуществлять переводы между клиентами, а также оплату товаров и услуг в магазинах начнут 13 банков.