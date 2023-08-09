Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Средний уровень зарплат, предлагаемых россиянам, в августе вырос на 40 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 59 507 рублей, выяснили эксперты «Авито Работы». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего выросли зарплаты в следующих группах профессий: «искусство и развлечения» — в 1,5 раза, «банковская сфера» — в 1,4 раза, «курьерская доставка» — в 1,4 раза.

Видео дня

Аналитики сервиса также составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий текущего месяца. На первом месте оказался комбайнер — на крупном предприятии в Астраханской области ему готовы платить 420–500 тысяч рублей. Вакансия предполагает сезонную работу. Соискателю обещают официальное трудоустройство, проживание, проезд и трехразовое питание за счет компании.

На аналогичный заработок может рассчитывать детский стоматолог в Новокузнецке — 330–500 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен обладать высшим профильным образованием, однако опыт не является обязательным требованием — соискатель может пройти бесплатное обучение с последующим трудоустройством. Помимо высокой заработной платы, клиника обещает оплачивать дополнительное обучение и повышение квалификации, а также переезд и проживание для иногородних специалистов.

Замыкает топ-3 вакансия врача косметолога-дерматолога в подмосковном салоне красоты. Специалисту с высшим дерматологическим образованием и опытом работы не менее 5 лет предлагают зарплату в 150–450 тысяч в месяц. Работать придется в сменном графике.

На четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий — логист в Санкт-Петербурге. Ему обещают ежемесячный заработок в 120–300 тысяч рублей при стандартном графике 5/2, а также бесплатную корпоративную связь. Пятая позиция — менеджер по подбору персонала с зарплатой до 200 тысяч рублей, которого также ищут в северной столице. Соискатель должен иметь опыт работы в этой сфере не менее года. Кроме того, желателен стаж в сфере продаж. График работодатель обещает подстроить индивидуально под сотрудника.