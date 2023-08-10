В России резко выросла доля просроченных микрозаймов

В России зафиксирован рост доли просроченных гражданами микрозаймов в начале лета. Так, согласно статистике «Скоринг Бюро», в июне доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) составила 46,4% от суммарного количества выданных ссуд, передает РБК.

В апреле доля «плохих» микрозаймов оценивалась в 39,2%, говорилось в обзоре. В мае показатель достиг 43,05%, указали в «Скоринг Бюро».

Так, данные свидетельствуют о том, в мае—июне наблюдалось наиболее существенное увеличение доли просрочки на балансах микрофинансовых организаций (МФО) с начала 2020 года.

В настоящее время уровень проблемных долгов в сегменте схож с пиковыми показателями октября-ноября 2022 года. Тогда на ситуацию могло повлиять введение в стране частичной мобилизации, уточняют специалисты.

В МФО прокомментировали тенденцию. Там назвали ситуацию на рынке стабильной.