В России ожидается изменение цен на красную икру к Новому году

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о подорожании икры до конца года. По его словам, рост цены может составить 25%, передает NEWS.ru.

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Собеседник уточнил, что уже сегодня данное повышение стоимости можно закладывать в новогодний бюджет.

С февраля 2020 года цены на икру в России поднялись на 74%, до 6293 рублей за килограмм (в июне 2023), следует из данных Росстата. В период с ноября 2020 года по январь 2021 года было зафиксировано наиболее резкое повышение цен. За три месяца цена икры повысилась сразу на 9,5% (с 4048 до 4432 рублей). В июне 2023 года стоимость деликатеса выросла еще на 0,6%.

Специалист также спрогнозировал подорожание различных видов рыбы на 10–15%.