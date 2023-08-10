В России ожидается изменение цен на красную икру к Новому году
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о подорожании икры до конца года. По его словам, рост цены может составить 25%, передает NEWS.ru.
Собеседник уточнил, что уже сегодня данное повышение стоимости можно закладывать в новогодний бюджет.
С февраля 2020 года цены на икру в России поднялись на 74%, до 6293 рублей за килограмм (в июне 2023), следует из данных Росстата. В период с ноября 2020 года по январь 2021 года было зафиксировано наиболее резкое повышение цен. За три месяца цена икры повысилась сразу на 9,5% (с 4048 до 4432 рублей). В июне 2023 года стоимость деликатеса выросла еще на 0,6%.
Специалист также спрогнозировал подорожание различных видов рыбы на 10–15%.
Как сообщили аналитики экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» и Росстата, с начала пандемии (февраля 2020 года) стоимость сельди соленой в России выросла на 36% — с 196,9 до 268 руб. за килограмм, что является максимумом с 2013 года. В феврале — апреле 2022 года цены на сельдь поднялись на 9,7%, с 244,1 до 267,7 руб. Стоимость филе сельди за тот же период поднялась на 11,1%, до 523,8 руб. В минувшем июне цены упали до 516,4 руб.