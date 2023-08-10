Перечислены способы сэкономить на сборах ребенка в школу
Есть несколько способов сэкономить на сборах детей в школу перед 1 сентября. О том, как это сделать, рассказали «Известиям» эксперты Почта Банка.
Так, по словам специалистов, целесообразно сначала выбрать карту банка, который предлагает выгодный кешбэк за оплату детской одежды, обуви, канцелярии, книг и других школьных принадлежностей или дает «базовый» кешбэк за все покупки по карте.
Также они советуют узнать кешбэк от партнеров банка. Эксперты отмечают, что кредитные организации могут сотрудничать с различными магазинами, где можно получить кешбэк или скидки за покупки.
В Почта Банке указывают на необходимость изучить на сайте или в мобильном приложении список партнеров банка.
Кроме того, специалисты советуют не пренебрегать скидками и акциями. По их словам, покупателям следует сравнить несколько магазинов с детской одеждой и канцтоварами и выбрать, где цены наиболее приемлемы для семейного бюджета. Кроме того, по их словам, обратить внимание стоит на акции «2=3».
Подчеркивается, что покупка канцелярии и других школьных вещей выгодно обойдется в крупных гипермаркетах.
Также россиянам рекомендуют обзавестись клубной картой магазина, в котором будет совершена покупка. Еще один совет - начать покупать товары заблаговременно, поскольку к концу лета продукции по выгодной цене попросту не будет.
Также специалисты считают, что цветы для учителя выйдут дешевле, если купить их от всего класса.
Ранее сообщалось, что, по данным «Контур.Маркет», средняя стоимость школьных рюкзаков в России в 2023 году выросла на 58 процентов к 2022-му, а на маркеры-выделители - на 36 процентов.