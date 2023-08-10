Перечислены способы сэкономить на сборах ребенка в школу

Есть несколько способов сэкономить на сборах детей в школу перед 1 сентября. О том, как это сделать, рассказали «Известиям» эксперты Почта Банка.

Так, по словам специалистов, целесообразно сначала выбрать карту банка, который предлагает выгодный кешбэк за оплату детской одежды, обуви, канцелярии, книг и других школьных принадлежностей или дает «базовый» кешбэк за все покупки по карте.

Также они советуют узнать кешбэк от партнеров банка. Эксперты отмечают, что кредитные организации могут сотрудничать с различными магазинами, где можно получить кешбэк или скидки за покупки.

В Почта Банке указывают на необходимость изучить на сайте или в мобильном приложении список партнеров банка.

Кроме того, специалисты советуют не пренебрегать скидками и акциями. По их словам, покупателям следует сравнить несколько магазинов с детской одеждой и канцтоварами и выбрать, где цены наиболее приемлемы для семейного бюджета. Кроме того, по их словам, обратить внимание стоит на акции «2=3».

Подчеркивается, что покупка канцелярии и других школьных вещей выгодно обойдется в крупных гипермаркетах.

Также россиянам рекомендуют обзавестись клубной картой магазина, в котором будет совершена покупка. Еще один совет - начать покупать товары заблаговременно, поскольку к концу лета продукции по выгодной цене попросту не будет.

Также специалисты считают, что цветы для учителя выйдут дешевле, если купить их от всего класса.