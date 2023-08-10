Названо обязательное условие для введения страхования капремонтов

Для страхования ответственности компаний, которые проводят капитальные ремонты жилья в России, необходимо создать инструменты по оценке потенциальной убыточности ремонтной компании и ее надежности. Об этом «РИА Новости» сообщили во Всероссийском союзе страховщиков .

«Чтобы такой инструмент, как страхование, работал эффективно, необходимо иметь инструменты для оценки потенциальной убыточности контрагента, качества его работы, надежности и прочее», — сказали в ВСС.

Ранее в Госдуме приступили к разработке законопроекта о страховании капремонта. Автор документа вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов объяснил работу над ним большим количеством жалоб от жильцов на качество капремонтов. Законопроект должен будет решить эту проблему, обязав компании покупать страховку своей работы на пять лет.