Стоимость туров в Турцию из России в июле 2023 года выросла до исторического максимума с начала 2001-го года. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости, сейчас она составляет в среднем 83,4 тысячи рублей.

Согласно анализу данных Росстата, который провело РИА Новости, в 2001 году туры в среднем стоили 11 тысяч рублей. Стоимость постепенно повышалась и в январе 2023 года достигла 52,1 тысячи рублей. В 2023 году цена отдыха для россиян ежемесячно росла, а резкое повышение цен наблюдалось в мае — с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи. Позднее, в июне, цены выросли уже до 81,1 тысячи рублей. В июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи, до текущего уровня в 83,4 тысячи рублей.