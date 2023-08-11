ВТБ зафиксировал двукратный рост спроса на рублевые вклады

"За последние десять дней клиенты ВТБ открыли в банке более 131 тыс. рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады. В результате объем портфеля рублевых вкладов ВТБ вырос на 50 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По статистике ВТБ, размещать средства россияне предпочитают в среднем на полгода. При этом в основном новые вклады открывают женщины, на них приходится 57% открытых в банке депозитов за последние десять дней. Средний чек одного депозита составляет 565 тыс. рублей. Чаще всего рублевый вклад предпочитают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых депозитов входят также Ростовская и Нижегородская области.