В России выросла популярность рублевых вкладов

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова заявила, что россияне стали больше интересоваться рублёвыми вкладами. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что за последние десять дней клиенты банка открыли более 131 тысячи рублёвых депозитов. Это число превышает показатели прошлой декады в 2,4 раза.

«В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств. Решение ЦБ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразились на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, клиентском спросе», – рассказала Тучкова.

По её словам, рост интереса к таким вкладам произошёл на фоне изменения курса национальной валюты. Как считает Тучкова, это является доказательством того, что рублёвый депозит выступает основным сберегательным инструментом для граждан России.