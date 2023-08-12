Экономист объяснила, что подорожает в РФ из-за повышения курса доллара

В России из-за ослабления рубля и роста стоимости евро и доллара подорожают продукты питания, одежда и другие товары, в частности — импортные, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на профессора РЭУ имени Плеханова Наталью Проданову.

По ее словам, ослабление российской национальной валюты обязательно скажется на росте цен практически на все виды продукции. Подорожают не только продукты питания, но и непродовольственные товары, такие как одежда, домашняя утварь, бытовая техника и прочее.

По словам эксперта, до 40% покупок у среднего россиянина приходится на импортные товары. Именно на них, прежде всего, ожидается рост цен. Проданова напомнила, что в России с 1 сентября ожидается подорожание чая и кофе, кондитерских изделий, колбасной продукции. Также станут дороже суши и роллы, фрукты и ягоды.