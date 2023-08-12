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Экономист объяснила, что подорожает в РФ из-за повышения курса доллара

В России из-за ослабления рубля и роста стоимости евро и доллара подорожают продукты питания, одежда и другие товары, в частности — импортные, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на профессора РЭУ имени Плеханова Наталью Проданову.

Экономист объяснила, что подорожает в РФ из-за повышения курса доллара
© ТАСС

По ее словам, ослабление российской национальной валюты обязательно скажется на росте цен практически на все виды продукции. Подорожают не только продукты питания, но и непродовольственные товары, такие как одежда, домашняя утварь, бытовая техника и прочее.

По словам эксперта, до 40% покупок у среднего россиянина приходится на импортные товары. Именно на них, прежде всего, ожидается рост цен. Проданова напомнила, что в России с 1 сентября ожидается подорожание чая и кофе, кондитерских изделий, колбасной продукции. Также станут дороже суши и роллы, фрукты и ягоды.

Ранее рост цен на товары и услуги спрогнозировали экономисты из Института «Центра развития». Основной причиной они также указали падение рубля. На фоне экономической ситуации Центробанк России не исключает увеличение ключевой ставки в сентябре. Это также скажется на повышении ценника на товары и услуги.

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