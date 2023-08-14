В России подорожает майонез

Российские производители майонеза сообщили, что планируют поднять цены на продукт на 5–12% в связи с ростом стоимости основных ингредиентов. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Эксперты заявили, в РФ продолжают стабильно покупать майонез, поэтому рост цен на него не вызовет риски для спроса. При этом в Минсельхозе подчеркнули, что российские власти могут задействовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

Помимо майонеза цены вырастут на продукты для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с подорожанием на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.