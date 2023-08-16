Экономист рассказал, как сохранить сбережения

Россиянам стоит запасаться наличной валютой, чтобы сохранить свои сбережения, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет, что делать с накоплениями в рублях и валюте после повышения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ).
«Если у вас не очень много денег, то класть их под проценты сейчас — вы не очень много выиграете, меняя свою стратегию. Те, у кого много денег, сами разберутся, у них есть и консультанты, и аналитики, а обычным людям стоит продолжать делать то, что они делали — аккуратнее смотреть на свое финансовое поведение, не тратить лишних денег, по возможности запасаться наличной валютой. Если вы хотите сберечь свои активы лет на 5-10, то, конечно, [валюту надо] не продавать. Если вам нужны будут деньги через полгода, покупать доллары сейчас смысла нет, потому что вы больше потеряете на комиссиях», — сказал он.
15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Это выше, чем прогнозировали аналитики. В ожидании заседания рубль укрепился по отношению к доллару и евро, однако после решения регулятора российская валюта вновь начала падать.
По словам Николая Кульбаки, такие колебания всегда происходят после изменения показателя. Экономист считает, что тенденция по курсу рубля будет понятна в ближайшие дни.