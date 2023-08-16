Экономист рассказал, как сохранить сбережения

«Если у вас не очень много денег, то класть их под проценты сейчас — вы не очень много выиграете, меняя свою стратегию. Те, у кого много денег, сами разберутся, у них есть и консультанты, и аналитики, а обычным людям стоит продолжать делать то, что они делали — аккуратнее смотреть на свое финансовое поведение, не тратить лишних денег, по возможности запасаться наличной валютой. Если вы хотите сберечь свои активы лет на 5-10, то, конечно, [валюту надо] не продавать. Если вам нужны будут деньги через полгода, покупать доллары сейчас смысла нет, потому что вы больше потеряете на комиссиях», — сказал он.