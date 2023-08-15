Экономист объяснил, на каких категориях граждан скажется рост ключевой ставки

«Депозиты становятся дороже, то есть более доходными, что прежде всего важно для тех, кто будет выводить деньги из иностранной валюты на фоне укрепления рубля <...>. Одновременно с этим кредит становится дороже. Это вызовет сложности для малого и среднего бизнеса, сложности для ипотечников, особенно для новых», — пояснил экономист.