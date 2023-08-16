Депутат предложила увеличить выплаты работающим пенсионерам

В России захотели увеличить выплаты работающим пенсионерам
Необходимо заинтересовать лиц, достигших пенсионного возраста, продолжать работать. Для этого нужно увеличить размер их страховой пенсии, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Предложение она озвучила в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий отметила, что сегодня в законодательстве предусмотрено сокращение возможного количества баллов для работающих пенсионеров. Так, если трудоспособный россиянин, не достигший пенсионного возраста, трудится и имеет возможность при хорошей заработной плате заработать 10 баллов в год, то лицо, достигшее пенсионного возраста и продолжающее трудится, только 3 балла.
Светлана Бессараб, депутат Госдумы
«Конечно, это неправильно, потому что работодатель платит полный тариф страхового взноса за таких лиц»
Также сегодня в отдельных населенных пунктах России показатели безработицы ниже, чем допандемийные, отметила депутат.
«С одной стороны, это хорошо. Когда в мегаполисе, к примеру, количество вакансий от работодателей начинает превышать количество желающих трудоустроиться уже не в два-три, а, допустим, в четыре-пять раз, это уже показатель того, что завтра россияне начнут выбирать работодателя — к кому лучше идти, у кого лучше зарплата, у кого выше социальный пакет и так далее», — высказалась Бессараб.
С другой стороны, рынок труда должен правильно реагировать на это, полагает она. А именно предоставить тем россиянам, которые готовы работать после наступления пенсионного возраста, достойные условия труда.
«В том числе, может быть, за каждый год дополнительной работы увеличить фиксированную часть выплаты к страховой пенсии — не на 5-6 процентов, а на 10-15 процентов в год, чтобы за 5-6 лет дополнительной работы гражданин мог заработать двойную часть фиксированной выплаты, значительное увеличение пенсии», — поделилась идеей депутат.
По словам собеседницы «Ленты.ру», это позволило бы решить вопросы наставничества и обеспеченности рынка труда кадрами.
«Думаю, что во многих отраслях требуется профессиональное наставничество. У нас ведь сегодня достаточно много производств возрождается. Мы слишком привыкли за 30 лет покупать на Западе, а сегодня мы вынуждены возродить отдельные виды отраслей производства. Но нужно отдать должное, что наши старшие граждане больше в этом имеют опыта и квалификации, чем молодежь, которая готовится только выпуститься и поступить на рабочие места», — заключила парламентарий.