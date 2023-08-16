Депутат предложила увеличить выплаты работающим пенсионерам

«Думаю, что во многих отраслях требуется профессиональное наставничество. У нас ведь сегодня достаточно много производств возрождается. Мы слишком привыкли за 30 лет покупать на Западе, а сегодня мы вынуждены возродить отдельные виды отраслей производства. Но нужно отдать должное, что наши старшие граждане больше в этом имеют опыта и квалификации, чем молодежь, которая готовится только выпуститься и поступить на рабочие места», — заключила парламентарий.