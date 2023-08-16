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Продажи косметики в России превысили допандемийные на 10%

Продажи косметики и парфюмерии за первую половину 2023 года превысили на 14% уровень прошлого года и на 10% — допандемийного 2019 года. Средний чек за одну покупку составил около 4 тыс. руб., на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Продажи косметики в России превысили допандемийные
© ТАСС

Рост количества покупок произошел во втором квартале 2023 года. Относительно уровня 2022 года они увеличились на 45%, тогда как в первом квартале они были на 21% меньше, чем год назад.

Авторы исследования видят причину в покупке подарочных сертификатов. Так, в период массовых подарочных закупок на гендерные праздники в феврале-марте этого года число покупок сертификатов на парфюмерию и косметику выросло на 15 17% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Минпромторга, больше всего в первом полугодии выросло потребление средств по уходу за волосами (+80%), парфюмерии (+70%) и декоративной косметики (+70%). Там добавили, что из-за роста цен на импортную косметику потребители переключаются на российские бренды, которые «не уступают импортным аналогам по качеству, а зачастую используют более качественные ингредиенты».

Так, в российском производителе косметики Levrana рассказали, что в первом полугодии 2023 года увеличил производство косметики в штуках на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за счет контрактного производства. Увеличились продажи и у Natura Siberica: за первые шесть месяцев 2023 года — на 25% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. Подтверждают тенденцию и опрошенные изданием косметические сети и маркетплейсы.

Ранее НАФИ выяснил, что каждый пятый россиянин недоволен ассортиментом косметики и товаров для личной гигиены. Полностью довольны выбором таких товаров в магазинах 32% опрошенных, ещё 43% — скорее довольны.