Роструд пояснил, кто может уходить в отпуск в удобное время

Работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск отдельным категориям работников по их желанию в удобное для них время, пояснили в Роструде.

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К такой категории относится один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, работник, имеющий трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Также предоставить отпуск в удобное время работодатель должен работнику в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам; работникам, пострадавшим в результате радиационных аварий или катастроф; супругам военнослужащих; ветеранам; работникам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; работникам, удостоенным высшего звания или награжденным государственным орденами высшей степени (Герои СССР, Герои России, кавалеры Ордена Славы трех степеней, Герои Труда, Герои социалистического труда); работникам, которые ранее были отозваны из отпуска, в части неиспользованной в связи с этим части отпуска; работникам в возрасте до 18 лет.

График отпусков не является препятствием для реализации права такого работника на использование отпуска в удобное для него время. При необходимости работодатель вносит в него соответствующее изменение.