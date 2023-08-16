Продукты, смартфоны, автомобили: как изменятся цены в обозримом будущем

Эксперты, опрошенные изданием «Комсомольская правда», спрогнозировали рост цен в России на продукты питания, автомобили, бутовую технику и туры за рубеж. По их словам, ценники скорректируются из-за изменений на валютном рынке и ключевой ставки.

Отмечается, что в последние месяцы инфляция в годовом выражении держалась на уровне 3 - 4%. Однако специалисты подчеркивают, что теперь она увеличится.

По их словам, подорожают товары по-разному, поскольку на розничные цены влияют многие факторы.

В частности, эксперты говорят, что рост цен коснется, прежде всего, продукции, ввозимой из-за рубежа. Речь идет, о потребительских товарах и продукции, которая нужна для промышленности.

Собеседники прогнозируют подорожание автомобилей – на 15-20%. Также они сочли вероятным повышение цен на бытовую технику и электронику, в частности, на смартфоны – на 7-8%. Кроме того, эксперты полагают, что продукты питания вырастут в цене на 8-10%.

По мнению специалистов, россияне также увидят новые цены на туры за границу. Предполагается, что стоимость путевок повысится на 5-15%.

В Центре развития Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что ослабление рубля добавит к годовой инфляции 1,5-3%.