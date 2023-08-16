Банкоматы стали по ошибке раздавать деньги бесплатно

Жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам, которые по ошибке выдавали деньги даже в тех случаях, если на счету пусто. Об этом сообщает Daily Mail.

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После массовых жалоб Банк Ирландии уведомил клиентов о проблеме с мобильным приложением и сайтом интернет-банкинга. К вечеру клиенты обнаружили, что банкоматы раздают деньги бесплатно, и начали этим пользоваться. Некоторым из них удалось снять до тысячи евро (105 тысяч рублей). Другие перевели ошибочно выданные средства на свои аккаунты в системе Revolut, после чего снимали наличные из любого доступного банкомата.

Полиция получила приказ разогнать толпы, собравшиеся у неисправных банкоматов. Банк Ирландии предупредил клиентов, что все незаконно полученные средства будут взысканы.