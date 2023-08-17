В России предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Для семей с детьми в России хотят ввести кредитную амнистию. Эту инициативу выдвинула первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, передает газета «Известия».

Она указала, что к маю 2023 года, согласно отчету ЦБ РФ, задолженность граждан перед банками достигла 30,22 трлн рублей. Уровень закредитованности при этом по сравнению с началом 2023 года вырос с 35 до 41%.

Лантратова отметила, что такой рост показателей сопровождается стагнацией реальных доходов граждан и инфляцией, в связи с чем финансовое положение россиян ослабевает.

Кроме того, в обращении подчеркивается, что более 80% из числа бедных в России — это семьи с детьми.

«Представляется, что данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи <...> представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», — сообщила Лантратова в письме, пояснив, что имеется в виду предоставление таким семья права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам.

К таким причинам относится, например, ликвидация организации, в которой работал заемщик.