Молодежь в России стала покупать меньше продуктов

По итогам прошлого года Росстат зафиксировал снижение потребления продуктов питания молодыми российскими семьями на 8–22% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Наибольшее падение произошло в категории молочных продуктов – их российская молодежь стала покупать на 22% реже. Сильно сократилось потребление фруктов и масла – на 19%, хлеба – на 15% и мяса – на 14%. При этом затраты на еду остались прежними.

Примечательно, что у других категорий населения РФ ситуация обстояла иначе. Например, многодетные семьи и неработающие пенсионеры нарастили потребление всех или почти всех видов продуктов. Аналогичное молодым семьям потребительское поведение продемонстрировали только неполные семьи.

Среди возможных причин сложившейся тенденции эксперты видят экономию, а также рост востребованности готовых блюд. Кроме того, на ситуацию могла повлиять мода на здоровое питание, которое заключается в том числе в снижении количества потребляемых калорий.