Стало известно, сколько Трамп заработал на NFT

По состоянию на начало августа объем инвестиций экс-президента США Дональда Трампа в криптовалюту составил более $2,8 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет некоммерческой организации по надзору за этикой и подотчетностью правительства США (CREW) от 14 августа.

Также отмечается, что Трампу удалось заработать $4,87 млн в виде лицензионных сборов от своей коллекции невзаимозаменяемых токенов (NTF).

Накануне компания Arkham Intelligence сообщила об обнаружении криптокошелька, который, вероятно, принадлежит Трампу. Уточнялось, что это адрес в блокчейне Ethereum с общим запасом ETH на $2,8 млн. Кроме того, компания отметила, что бывший президент США владеет незначительными суммами в стейблкоинах WETH, MATIC и USDC.