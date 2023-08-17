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Путин поручил обеспечить выплату детских пособий вне зависимости от улучшения матположения

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин поручил обеспечить выплату детских пособий вне зависимости от улучшения матположения
© ТАСС

Глава государства отметил, что ежемесячное пособие должно выплачиваться даже в том случае, если доходы трудоспособных членов семьи возрастут.

Президент уточнил, что выплату следует осуществлять «в течение срока, на который назначено указанное пособие».

Срок исполнения - 1 октября текущего года. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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