Путин поручил обеспечить выплату детских пособий вне зависимости от улучшения матположения
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава государства отметил, что ежемесячное пособие должно выплачиваться даже в том случае, если доходы трудоспособных членов семьи возрастут.
Президент уточнил, что выплату следует осуществлять «в течение срока, на который назначено указанное пособие».
Срок исполнения - 1 октября текущего года. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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