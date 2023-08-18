Зарплаты работников госорганов проиндексируют с 1 октября
С 1 октября 2023 года в России проиндексируют зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление уже подписало правительство РФ.
В число работников, которым проиндексируют зарплаты, войдут коменданты, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие.
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