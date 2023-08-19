Стало известно, кому повысят пенсию с 1 сентября

С 1 сентября у отдельных категорий пенсионеров вырастет пенсия, хотя индексация в этом месяце не предусмотрена. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, сообщает «Прайм».

«Речь идет о тех пенсионерах, которым в сентябре исполнится 80 лет», - отметила Финогенова.

По её словам, если 80 лет исполнится в сентябре, то повышенная выплата придет не раньше октября - ноября. Это зависит от даты рождения.

Сумма увеличится и у пенсионеров, которые уволились в августе. Страховая выплата проиндексируется с 1 сентября. При этом деньги придут на счет в октябре.

Региональные власти также могут устанавливать свои пенсионные выплаты с 1 сентября.

Во всех случаях обращаться к чиновникам не нужно, добавка к пенсии будет начислена автоматически.