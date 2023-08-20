В России предложили ввести новую льготу для молодых семей

По ее словам, в стране в два раза увеличилось количество семей, которые по ряду причин еще не заводят детей. Как считает депутат, они кроются не в идеологии чайлдфри, а имеют материальную подоплеку. При этом молодежь сегодня надеется только на себя, потому что понимает, что родители не передадут им по наследству квартиру.