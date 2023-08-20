В России предложили ввести новую льготу для молодых семей
Молодым семьям в России необходимо выделять социальное жилье для увеличения рождаемости в стране, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.
По ее словам, в стране в два раза увеличилось количество семей, которые по ряду причин еще не заводят детей. Как считает депутат, они кроются не в идеологии чайлдфри, а имеют материальную подоплеку. При этом молодежь сегодня надеется только на себя, потому что понимает, что родители не передадут им по наследству квартиру.
«Любая молодая семья хочет жить самостоятельной жизнью, поэтому можно предложить социальное жилье, которое государство должно предоставить молодой семье. Тогда цифра тех семей, которые не имеют даже одного ребенка, резко уменьшится», — указала парламентарий.
Останина уверена, что молодых граждан следует обеспечить работой с хорошей заработной платой. Если не будет предоставлено социальное жилье, то это позволит его снять. Это даст возможность уйти в декретный отпуск молодой маме для того, чтобы воспитывать здорового ребенка и кормить его грудным молоком.