Россиянам дали советы по управлению личными финансами с помощью нейросетей

Искусственный интеллект применяется во всех индустриях, а нейросети доступны и простым пользователям, сообщают «Известия».

Как правило, нейронные сети используют для генерации текстов, ответов на вопросы, для создания графики, изображений, видео, однако они могут выполнять другие функции, например — стать эффективным другом-финансистом, который распланирует бюджет, даст ценные советы, просчитает проценты и задолженности.

Как сообщил декан и преподаватель программы «Нейрохищник» GeekBrains Дмитрий Чинянин, управление денежными средствами состоит из нескольких этапов: учет финансов, распределение денег, учет кредиторских задолженностей, планирование инвестиций и вкладов. С этим может справиться искусственный интеллект. Он рассчитает ставки по кредитам, подскажет, где человек переплачивает, где выгодно закрыть кредит, а где нет смысла платить досрочно.

Можно попросить ИИ составить план накопления определенной суммы, указав свои ежемесячные траты. После этого будет рассчитано, сколько денег лучше тратить и за какое время цель будет достигнута. Если спросить о том, как быстрее накопить определенную сумму, «машина» пересмотрит план, сформирует новые таблички и задачи, которые позволят намного быстрее решить задачу, уточнил преподаватель.